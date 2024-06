Nationalmannschaft Gündogans Appell an Fans: „Helft uns bitte“

DFB-Kapitän Ilkay Gündogan hat kurz vor dem Start in die Heim-EM einen Appell an die Fußball-Fans in Deutschland gerichtet. „Wir können bei dieser Heim-Europameisterschaft auf so vielen Ebenen gewinnen. Als guter Gastgeber, als weltoffene Gesellschaft. Und hoffentlich am Ende auf dem Platz. Helft uns bitte, damit unser Traum GEMEINSAM wahr wird!“, schrieb der Nationalspieler in der „Bild“ an die Fans gerichtet.