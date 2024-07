Fußball-EM Havertz wendet sich nach Viertelfinalaus an Fußballfans

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat sich nach dem Aus im Viertelfinale der Heim-EM an die deutschen Fans gewandt. „Ich bin sehr enttäuscht über das Ausscheiden aus dem Turnier“, schrieb der 25 Jahre alte Offensivspieler auf der Onlineplattform X. „Wir sind mit der Hoffnung und dem Traum, ein Heimturnier zu gewinnen, in dieses Turnier gegangen.“ Beim 1:2 am Freitag gegen Spanien hatte auch Havertz eine große Torchance vergeben.