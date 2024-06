Serie „Meine EM“ Ex-Eintracht-Spieler Henk van Schaik: „Ich kam als Ausländer und ging als Trierer Junge“

Trier/Karlstad/Leiden · Der Niederländer, bis vergangenen Sommer in Trier unter Vertrag, zittert bei der Fußball-EM mit Ex-Mitspielern und -Gegnern. Was er ,Oranje‘ noch zutraut, wie es ihm in Schweden ergeht – und welche Geschichte hinter einer aufwühlenden Begegnung mit der todkranken Trainer-Legende Sven-Göran Eriksson steckt.

26.06.2024 , 13:15 Uhr

Gebannt lauscht Henk van Schaik (rechts) den Worten von Sven-Göran Eriksson. Foto: Screenshot https://www.facebook.com/henk.vanschaik.1