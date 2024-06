EURO 2024 „In allen Bereichen verloren“: Ukraine unterliegt Rumänien

„Wir haben einige individuelle Fehler und auch Teamfehler gemacht. Wir haben im Grunde genommen in allen Bereichen verloren“, sagte Ukraine-Trainer Serhij Rebrow. „Die Rumänen haben sehr diszipliniert verteidigt. Aber so ist die EM. Wenn du Punkte holen willst bei der EM, musst du wirklich alles zeigen. Und das haben wir heute nicht getan.“ Die schwierige Lage in seinem Heimatland wollte Rebrow nicht als Ausrede gelten lassen: „Wir haben seit mehr als zwei Jahren mit diesem mentalen Druck zu tun, und trotzdem sind wir hier, wir haben das verstanden.“