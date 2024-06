Fußball-EM Kampf um Gruppensieg: EM-Duell der Strategen Kroos und Xhaka

„Wir wollen Erster werden. Wir haben uns in eine gute Ausgangslage gebracht“, sagte Kapitän Ilkay Gündogan. Und Führich verkündete selbstbewusst: „Welcher Gegner am Ende kommt, ist dann auch egal.“ Erst einmal aber freuen sich alle im deutschen Team auf einen weiteren Festabend mit den eigenen Fans. Die Stimmung beim Ungarn-Spiel in Stuttgart sei noch eine Steigerung zum Eröffnungsspiel in München gewesen, bemerkte Torwart Manuel Neuer. „Und wir erwarten uns da einiges in Frankfurt“, sagte der 38-Jährige.