Nationalmannschaft König in Badelatschen: EM-Sieg für Kroos „fast zu kitschig“

Der König kam mit Verspätung und er trug Badelatschen. Die Vorstellung, in 33 Tagen seine außergewöhnliche Karriere nach dem Gewinn der Champions League auch noch mit dem fehlenden EM-Sieg zu beschließen, nannte Toni Kroos selbst „fast zu kitschig“. Einzuwenden hätte er gegen eine solche Titel-Seifenoper am 14. Juli im Berliner Olympiastadion aber nichts. „Ich würde es nehmen“, sagte der 34-Jährige nach einem für ihn - wie er gestand - etwas zu langen und anstrengenden Training in Herzogenaurach.