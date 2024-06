EURO 2024 Krieg als „zusätzliche Motivation“: Die Ukraine bei der EM

Doch was ist für die Ukraine in diesen Zeiten schon normal? Allein, sich voll auf das Turnier zu fokussieren, fällt den Spielern nicht leicht. „Es ist wirklich schwierig, denn jeden Tag liest man Nachrichten und weiß, was in unserem Land passiert und weiß, dass Russland jeden Tag Raketen auf unser Land abschießt“, sagte Stepanenko. Die Situation in der Heimat sei eine „zusätzliche Motivation“ für die Spieler, sagte Olexander Sintschenko vom FC Arsenal, der neben Mudryk einer der Stars im Team ist.