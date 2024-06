Nationalmannschaft Küsschen für „Julsi“: Lebensgefährtin unterstützt DFB-Coach

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann gab es nach dem wunderbaren Auftakterfolg bei der Heim-EM neben viel Applaus der Fans auch ein Siegerküsschen von seiner Freundin. Nach dem 5:1 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in München war das Paar in der Münchner Arena in inniger Umarmung zu sehen.