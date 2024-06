EURO 2024 Lamine Yamal kann jüngster EM-Spieler werden

Der Spanier Lamine Yamal kann am Samstag der jüngste Spieler in der Historie der Europameisterschaft werden. Der 16 Jahre alte Angreifer vom FC Barcelona hat gute Chancen, im ersten Gruppenspiel des Turniermitfavoriten gegen Kroatien in Berlin (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) zur Startelf zu gehören. Yamal wird am Tag vor dem Finale (13. Juli) 17.