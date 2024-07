Nationalmannschaft Leere und Stolz: Kroos geht bewegt in den Fußball-Ruhestand

„Er sieht sich immer oder sah sich als Teil der Gruppe. Diese menschliche Art, der Umgang mit seinen Kindern, seiner Frau, seinen Teamkollegen, all diese Dinge sind außergewöhnlich und für mich in so einer Bewertung so einer Karriere noch deutlich höher anzusiedeln als sechs Champions-League-Titel“, schwärmte Nagelsmann in der Pressekonferenz. Auch ohne Siegerpokal war die Heim-EM ein sehr würdiger Abschluss der Mega-Karriere von Kroos.