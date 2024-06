EURO 2024 Lewandowskis letzte Chance? Polens Endspiel gegen Österreich

Lewandowski sei vor allem im Strafraum gefährlich. „Wir müssen schauen, dass wir möglichst wenig Bälle auf ihn zulassen“, sagte der Deutsche. Österreich müsse versuchen, „das Spiel in jeder Phase nach unseren Richtlinien zu spielen und zu kontrollieren. Wenn das passiert, kommt er hoffentlich gar nicht so oft in Situationen, wo er seine Qualitäten ausspielen kann.“