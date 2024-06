Nationalmannschaft „Magischer Moment“: Boris Becker fühlt sich an 2006 erinnert

Der 56 Jahre alte ehemalige dreimalige Wimbledon-Sieger war selbst in der Münchner Arena, er trug ein Deutschland-Trikot mit der Nummer zehn. Im DFB-Team trägt diese Nummer Jungstar Jamal Musiala. „Es war fantastisch, wie sich dieser Junge auf dem Platz bewegt hat. Er war zu Recht Man of the Match“, beschrieb Becker. Neben dem Ausnahmekönner des FC Bayern erzielten auch Florian Wirtz, Kai Havertz, Niclas Füllkrug und Emre Can beim souveränen Erfolg Tore.