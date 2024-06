EURO 2024 Mbappé mit Nasenbeinbruch - vorerst keine Operation

Frankreich bestreitet das zweite Gruppenspiel am kommenden Freitag in Leipzig gegen die Niederlande. Ob Mbappé dann schon wieder einsatzbereit ist, blieb zunächst unklar. Der Stürmer selbst nahm die Verletzung anscheinend auch mit Humor. „Ideen für Masken?“, schrieb Mbappé in der Nacht bei X, versehen mit einem Smiley.