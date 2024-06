Serie Meine EM - Künstler Harry Morrison Triers (wohl) bekanntester Schotte: „Wollen besser sein als England!“

Sein Vater war Fußballer, ein recht talentierter Torwart. „Mit Fußball hat er mich zwar nicht angesteckt“, sagt der 52-Jährige, „aber mit der Kunst. Und wie er bin ich auch Lehrer geworden - auch wenn ich erst seit zwei Jahren an einer Schule unterrichte. Vorher arbeitete ich 20 Jahre lang in der Werbung.“ In Bitburg ist er Fachlehrer für Mediengestaltung. Zudem hat Morrison – schon länger – einen Lehrauftrag an der Hochschule Trier. Grafische Techniken beibringen, das ist seine Leidenschaft. Radierungen, Holzschnitt, Linolschnitt. Das hatte er auch in Glasgow studiert, bevor es ihn über Stationen in seiner Heimatregion und in Kiel an die Mosel verschlug.