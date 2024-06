Meine EM: David Matic (Österreich) Der neue „Lieblingsdeutsche“ in Österreich

Auch wenn Österreich keine leichte Gruppe erwischt hat: Nach dem Auftakt gegen Frankreich geht’s gegen die Niederlande, im letzten Gruppenspiel dann gegen Polen: „Das werde ich mir in Berlin live im Stadion anschauen“, kündigt er an. David Matic traut seinem Team Platz zwei in der Gruppe zu, ob hinter den Niederlanden oder Frankreich? „Das ist die Frage“, antwortet er, „Frankreich ist schwer einzuschätzen, ich hoffe, dass sie einen schlechten Start erwischen und wir davon profitieren können.“ Matic kickte früher selbst in Wien, als Amateur bei Inter Meidling. Vor seinem beruflichen Wechsel an die Mosel - er lebt in Trier, arbeitet in Luxemburg - beendete er aber die aktive Laufbahn. „Eigentlich wollte ich nur zwei, drei Jahre hier bleiben, um etwas Auslandserfahrung zu sammeln“, berichtet der Rapid-Wien-Fan, der in der Bundesliga dem VfB Stuttgart die Daumen drückt.