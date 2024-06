EURO 2024 Nach Leidenszeit: Schweiz setzt auf Embolos Joker-Tore

Embolos EM-Teilnahme stand lange in den Sternen. Ein im August des Vorjahres erlittener Kreuzbandriss legte ihn rund acht Monate lang lahm. Kaum war er in der Saison-Schlussphase auf den Rasen zurückgekehrt, zog er sich einen Muskelfaserriss zu. Doch mit eisernem Willen schaffte es der athletische Angreifer auf den letzten Drücker noch zur EM. „Ich bin froh, dass ich auf dem Platz stehen konnte. Der Dank geht an die Ärzte, Physiotherapeuten und Betreuer“, sagte Embolo nach seinem rund 20-minütigen Einsatz gegen Ungarn.