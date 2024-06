EURO 2024 Nagelsmann will Gruppensieg: „Zeichen nach innen und außen“

„In allererster Linie hat es eine Wirkung nach innen und außen, wenn du Erster wirst“, sagte Nagelsmann in Stuttgart nach dem 2:0 gegen Ungarn, mit dem die DFB-Auswahl bereits vorzeitig die K.-o.-Runde erreicht hat. „Der erste Platz ist wichtig. Wir wollen alle Spiele gewinnen.“ Am Sonntag geht es im direkten Duell mit der Schweiz in Frankfurt um den Gruppensieg.