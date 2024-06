Nationalmannschaft Nagelsmanns EM-Gruß: Titelwille gegen leise Zweifel

„Ich glaube extrem an die Mannschaft“, verkündete Nagelsmann und entschwebte verbal in Turniersphären, die nach den finalen 90 Testminuten eher utopisch klangen. „Wir können Großes erreichen. Wir werden alles Menschenmögliche tun, um den Titel zu gewinnen“, richtete er seine Vorgabe an die deutschen Fans. Am Sonntag wurden sie dann digital sicherlich auch in England, Spanien und Frankreich nochmals aufgenommen.