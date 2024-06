Fußball-EM Nagelsmanns Gretchenfrage: Füllkrug oder Havertz?

- der Wirtz-Faktor: Viermal brachte Nagelsmann in diesem Jahr den Joker Füllkrug für den Startelf-Spieler Havertz. Aber es war auch schon anders. In der Schlussphase des EM-Tests gegen Griechenland standen beide auf dem Platz - das Spiel wurde spät 2:1 gewonnen. Auch gegen die Schweiz stürmten am Ende Havertz und Füllkrug, der den späten 1:1-Ausgleich köpfte. Undenkbar ist die Variante also nicht: Füllkrug ganz vorne, Havertz hängend.