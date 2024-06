Nationalmannschaft Nagelsmanns Wunschzettel: Tore, Sieg und EM-Lust

„Wir werden das Spiel gegen die Griechen so angehen, dass wir gewinnen wollen“, kündigte Nagelsmann an. Am Donnerstagvormittag schaute er vor dem kurzen Flug des DFB-Trosses von Nürnberg nach Düsseldorf noch in Herzogenaurach beim Abschlusstraining aufmerksam Kroos und Co. beim Üben zu. In Gladbach will Nagelsmann den EM-Ernstfall proben.