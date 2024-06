EURO 2024 Nase kaputt: Frankreich bangt um Mbappé-Einsatz

„Es geht ihm gar nicht gut“, hatte Frankreichs Nationalcoach Didier Deschamps noch am späten Abend in Düsseldorf nach dem knappen Sieg gesagt. „Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist“, hatte Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano betont. Bis zum Anpfiff am Freitag um 21.00 Uhr im Leipziger EM-Stadion gegen die ebenfalls siegreich in das Turnier gestarteten Niederländer bleibt zumindest ein bisschen Zeit zur Pflege von Mbappé. „Eine französische Nationalmannschaft mit Kylian ist immer stärker“, sagte Deschamps. Das dritte Gruppenspiel steht am 25. Juni an, Gegner in Dortmund ist dann Polen.