EURO 2024 Neue Liebe: DFB-Team und Fans verschmelzen im EM-Rausch

Kapitän Ilkay Gündogan schwärmte: „Es ist so eine Freude, mit ihm zusammenzuspielen. Er ist jemand, der das Unerwartete machen kann in jeder einzelnen Situation. Er ist ein Unterschiedsmacher für uns. Ich liebe ihn. Er ist ein kompletter Spieler. Er kann einer der Besten werden.“ So sprach der Mann, der als „Man of the Match“ ausgezeichnet wurde.