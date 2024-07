Fußball-EM Neuer über deutsche EM-Ambitionen: Sind reif für den Titel

Manuel Neuer glaubt fest an die Fortsetzung der EM-Reise mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem anstehenden Viertelfinale gegen Spanien. „Wir sind schon längere Zeit reif für den EM-Titel. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn das letzte Puzzleteil eingesetzt wird. Wir werden alles reinwerfen, um erfolgreich zu sein“, sagte der Nationaltorwart im DFB-Quartier in Herzogenaurach in einem Interview bei MagentaTV.