Nationalmannschaft Neuer und seine „krassen Aktionen“ - EM als Schlusspunkt?

Schon am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD/MagentaTV) in Stuttgart gegen Ungarn könnte sich Neuers Arbeitsaufkommen erhöhen. Die Ungarn stehen nach ihrem 1:3-Fehlstart gegen die Schweiz im zweiten Gruppenspiel schon mächtig unter Druck. „Es ist eine unangenehme Mannschaft“, weiß Neuer. Und eine, gegen die sich das deutsche Team in jüngerer Vergangenheit schwertat. Auf ein 2:2 bei der letzten EM 2021 in München folgten im Jahr darauf ein 1:1 und ein 0:1 in der Nations League. „Ungarn wird eine andere Nummer als Schottland“, mahnte Neuer darum. Aber sein Glaube an ein erfolgreiches Nachlegen ist groß: „Wir versuchen, in diesem Flow zu bleiben.“