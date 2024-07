Fußball-EM „Noch andere Fragen?“ Ronaldos bitteres Ende

Gefüttert wird diese Einschätzung allein durch die nackten Zahlen. Bei seiner elften Welt- oder Europameisterschaft blieb Ronaldo zum ersten Mal ohne eigenen Torerfolg aus dem Spiel heraus. Am Freitagabend kam er in 120 Spielminuten nur auf 40 Ballkontakte. Das Duell der Superstars mit Frankreichs angeschlagenem Stürmer Kylian Mbappé lief komplett an ihm vorbei.