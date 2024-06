Nationalmannschaft „Note eins“: Matthäus schwärmt von DFB-Team

Man habe beim 5:1 gegen Schottland in München nach der Pause zwar etwas nachgelassen, dies sei aber völlig normal „und auch clever“, wie Matthäus angesichts der deutlichen Führung anmerkte: „Alles perfekt und Note 1 für die Mannschaft!“ Bereits am Mittwoch in Stuttgart kann die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Ungarn (18.00 Uhr/ARD/MagentaTV) den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Die Ungarn verloren am Samstag mit 1:3 gegen die Schweiz.