EURO 2024 „Ohne Angst“ ins Finale: Zittern bei Italien und Kroatien

Die Furcht vor dem nächsten italienischen Debakel wollte Gianluigi Buffon am liebsten komplett ausblenden. „Wir dürfen nicht mit Angst ins Spiel gehen“, sagte der Teammanager der italienischen Fußball-Nationalmannschaft, der nach den verpassten Weltmeisterschaften 2018 und 2022 der nächste Tiefpunkt droht. Im EM-Gruppenfinale gegen Kroatien am Montag (21.00 Uhr/ZDF/Magenta TV) kämpfen sowohl der Titelverteidiger als auch der WM-Dritte gegen einen vorzeitigen K.o. in der Vorrunde. „Wir müssen die Sicherheit und das Vertrauen in uns wiederfinden“, forderte Ex-Weltmeister Buffon.