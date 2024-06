Fußball-EM Ohne Taschenrechner? EM droht Pakt der Außenseiter

„Wir haben noch nicht die Taschenrechner gezückt, obwohl das in der Slowakei so üblich ist“, versicherte der slowakische Routinier Stanislav Lobotka. Rumänien will Spekulationen über eine Schieberei erst gar nicht aufkommen lassen. „Leute, meine Botschaft ist klar. Wir spielen um den ersten Platz, wir spielen um den Gruppensieg! So wie wir zuvor in jeder Sekunde alles gegeben haben, werden wir jetzt und immer in jeder Sekunde alles geben!“, sagte Trainer Edi Iordanescu in einer Botschaft an seine Spieler.