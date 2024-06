EURO 2024 Riskantes Spiel mit Mbappé? Rätseln vor dem Duell mit Oranje

Allerdings spricht die Bilanz der vergangenen Jahre klar gegen Oranje und für Les Bleus mit sieben Siegen in acht Begegnungen. „Das Fotoalbum „Zehn Jahre Niederlande - Frankreich“ ist bis auf eine Ausnahme in „De Kuip“ nicht sehr fröhlich“, titelte die Zeitung „AD“ am Donnerstag über einem bilanzierenden Bericht des Duells der beiden Fußball-Nationen - im November 2018 hatten die Niederländer in der Nations League im Rotterdamer Stadion De Kuip mit 2:0 gewonnen. Randnotiz: Schiedsrichter war damals Anthony Taylor, der Engländer pfeift am Freitag auch die Partie.