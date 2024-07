Fußball-EM Ronaldo gegen Mbappé: Giganten-Duell in Hamburg

Mbappé selbst ist dafür ein Beispiel. Am Tag vor dem EM-Viertelfinale gegen Portugal veröffentliche die französische Sportzeitung „L'Equipe“ eine große Geschichte mit dem Titel „Le Mome et l'Idole“ (Das Kind und das Idol). Dazu gehört auch ein Foto, dass Mbappé in seinem Kinderzimmer in Bondy in der Nähe von Paris zeigt: Die beiden Wände an seinem Bett sind mit Ronaldo-Postern geradezu tapeziert.