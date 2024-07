Nationalmannschaft Schachspieler Sané ohne Chance gegen Musiala

Leroy Sané hat im Teamquartier der Fußball-Nationalmannschaft seinen Meister gefunden - zumindest am Schachbrett. „Ich habe bisher nur gegen Jamal gespielt. Also, gut bin ich darin nicht, ich kenne die Regeln“, erzählte der Offensivspieler vom FC Bayern München von einer Freizeitbeschäftigung der DFB-Profis im EM-Quartier in Herzogenaurach. Größeres Talent beim königlichen Spiel wollte der 28-Jährige für sich ausdrücklich nicht reklamieren. Im Gegensatz zum Kollegen Jamal Musiala.