Fußball-Europameisterschaft Scholz: Guter Geist im Land dank EM

Der Kanzler gab an, im Achtelfinale „vollständig“ mitzufiebern. „Ich bin ganz begeistert, wie toll unser Team reingekommen ist in diese Spiele“, sagte Scholz, der bereits in der Gruppenphase Partien der DFB-Auswahl live im Stadion verfolgt hatte. „Ich wünsche mir, dass wir weiterkommen.“