EURO 2024 Schweiz heiß auf DFB-Elf: „Wollen die Deutschen ärgern“

„Da kommt ein anderes Kaliber auf uns zu mit dieser super Offensive und der Euphorie. Aber wir gehen mit Selbstbewusstsein in das Spiel und freuen uns alle darauf. Wir wollen die Deutschen natürlich ärgern, das ist klar“, sagte der gefeierte Schweizer Ausgleichsschütze nach dem 1:1 (1:1) gegen Schottland mit Blick auf das Prestigeduell am Sonntag in Frankfurt.