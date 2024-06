Europameisterschaft Schweiz-Trainer warnt vor Schottland: „Wir brauchen Herz“

Vor dem Duell mit der Schweiz hat Schottlands Kapitän Andrew Robertson einen flammenden Appell an seine Teamkollegen gerichtet. „Gegen Deutschland waren wir nicht wir selbst. Wir wissen, was wir anders machen müssen und glauben daran, dass wir die nötige Qualität haben. Die Leute sollen das Schottland sehen, an das wir glauben“, sagte der 30 Jahre alte Abwehrspieler.