Fußball-EM Sitzjubel im Luxus: Rüdiger und Schlotterbeck gefeiert

Zwangsläufig kam nach dem Einzug ins EM-Viertelfinale die Frage auf, was nun aus dem gelb-gesperrten Jonathan Tah wird, der in den ersten drei EM-Spielen defensiv geglänzt hatte. Nagelsmann folgt in seinem EM-Rollenspiel solch schnellen Impulsen nicht. „Es ist keine leichte Entscheidung, aber auch da weiß jeder Spieler, was verlangt ist, was seine Rolle ist. Du kannst entscheiden zwischen sehr guten Spielern“, sagte der Bundestrainer. „Ich erinnere mich auch an sehr starke Spiele von Jonathan Tah“, betonte der 36-Jährige. Er habe eine „Luxussituation“.