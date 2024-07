England im Endspiel Southgate vor EM-Finale: Weniger Pause als Nachteil

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate sieht die Halbfinal-Spiele an zwei unterschiedlichen Tagen als Problem bei der EM in Deutschland. „Wir spielen gegen das beste Team des Turniers und wir haben einen Tag weniger zur Vorbereitung. Aber wir sind immer noch hier und wir kämpfen“, sagte Southgate. Der 53-Jährige verwies darauf, dass der Extra-Tag Pause für Spanien „eine Sorge“ sei. Am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) treffen die Three Lions in Berlin auf den ungeschlagenen Favoriten.