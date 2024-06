EM-Favorit Spanien Spanien mit B-Elf nicht zu schlagen - DFB-Lager stöhnt

So wie gegen Albanien beispielsweise Dani Olmo. Der Leipziger kam zu seinem ersten Startelf-Einsatz, war bester Mann auf dem Platz und bereitete den Siegtreffer durch Ferrán Torres (13. Minute) mit einem Traumpass vor. „Ein fantastischer Fußballer“, schwärmte de la Fuente, deutete aber an, dass im Achtelfinale am Sonntag die Bühne wieder den anderen Künstlern Lamine Yamal, Nico Williams und Rodri gehören wird. „In einer Mannschaft hat jeder seine Rolle und er ist ein absoluter Teamplayer. Er denkt an das große Ganze und an die Mannschaft“, sagte der 63 Jahre alte spanische Coach über Olmo.