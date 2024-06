EURO 2024 Spaniens Toptalent Williams: Wenn die Funken sprühen

Als die Familie irgendwann in Spanien ankam, erhielt sie politisches Asyl und musste sie sich lange in ärmlichen Verhältnissen durchschlagen. Und auch als Erwachsener machte Nico in Spanien nicht nur positive Erfahrungen. In der Primera División musste der Nationalspieler zuletzt rassistische Beleidigungen durch Zuschauer ertragen. Er habe vor der Ausführung eines Eckballs Affengeräusche gehört, berichtete Williams nach einer Partie im April.