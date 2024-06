Fußball Steigerung nötig: Italien will EM-Revanche am Sehnsuchtsort

Das Ziel heißt Titelverteidigung und EM-Finale in Berlin - an jenem Sehnsuchtsort, wo die Azzurri 2006 Weltmeister wurden. Teammanager Gianluigi Buffon, der damals im Tor der Azzuri stand, habe dem Team viel davon erzählt, sagte Spalletti. „Er hat die Erinnerungen in uns wachgerufen“, sagte der 65-Jährige. Jetzt müsse man ihnen gerecht werden, was eine große Verantwortung sei.