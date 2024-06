Nationalmannschaft Süße Verlockung für Nagelsmann und Vorbereitung auf Ungarn

Die Fortsetzung ist erwünscht. Aber Ungarn ist nach dem eigenen 1:3 zum EM-Auftakt gegen die Schweiz ein angeschlagener Kontrahent. Es spielt praktisch schon um alles oder nichts. In Erinnerung ist noch das schmerzhafte 0:1 in Leipzig vor knapp zwei Jahren, als sich das folgende WM-Desaster in Katar hätte vorausahnen lassen können. Der letzte Sieg gegen die robusten Magyaren ist schon acht Jahre her.