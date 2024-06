Sebastian Pelzer (Chicago Fire) Wem er eine Überraschung zutraut – und was für jedes Team tödlich ist

Ob der frühere Eintracht-Trier-Profi im Sturm wie gehabt auf Kai Havertz setzen würde – oder er sich Niclas Füllkrug im Achtelfinale gegen Dänemark am Samstag (21 Uhr) auch in der Startelf vorstellen könnte? Da will er sich nicht festlegen, ist ja auch nicht seine Entscheidung. „Jeder Spieler bringt seine Vorteile ein“, sagt er. „Bei Füllkrug weißt du, was er bringen kann, wenn er reinkommt, welche Stärken er hat – das hat man beim Spiel gegen die Schweiz gesehen.“ Deutschland gehört für ihn auch zu den absoluten EM-Favoriten – neben Spanien und Frankreich („Sie haben so viel individuelle Qualität“). Für mindestens ein Team aus dem Trio ist aber spätestens nach dem Viertelfinale Schluss – die Gewinner der Achtelfinals Deutschland – Dänemark und Spanien – Georgien treffen dann aufeinander. Auch den Österreichern traut der 43-Jährige viel zu, „wegen der Art und Weise, wie sie spielen“. Pelzer ist seit 2019 Technischer Direktor beim Club in der Profi-Liga Major League Soccer, in dem Bastian Schweinsteiger kurz zuvor seine aktive Laufbahn beendet hatte.