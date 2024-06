EURO 2024 Turnierdirektor Lahm: Organisator und „moderne Leitfigur“

Jetzt, kurz vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiels der deutschen Mannschaft gegen Schottland, verspüre er eine „riesengroße“ Vorfreude, sagte Lahm am Montag in Neuss. Die offizielle Eröffnung des „International Police Cooperation Center“ (IPCC) war ein Pflichttermin für den Turnierdirektor, der in diesen Zeiten Antworten auf ganz andere Fragen finden muss als einst Franz Beckenbauer als in Leichtigkeit strahlender Organisationschef der Heim-WM 2006.