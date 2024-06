Fußball-EM Ungarn „andere Nummer“: Manuel Neuer warnt

Manuel Neuer möchte sich vom furiosen EM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nicht blenden lassen und erwartet gegen Ungarn eine deutliche schwierigere Aufgabe. „Das ist eine sehr unangenehme Mannschaft, die versucht, aggressiv in den Zweikämpfen zu sein“, sagte der Torwart. Man dürfe den Gegner auf keinen Fall unterschätzen: „Ungarn wird eine ganz andere Nummer.“ Die DFB-Elf trifft am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart auf Ungarn.