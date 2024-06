Hunderte England-Fans im Hunsrück „Three Lions“ auf dem Hahn

Die Maschine spuckt nur viele Fußballfans aus, hauptsächlich junge und mittelalte Männer. Noch nicht so in Partystimmung wie die deutschen Touristen, die sich kurz zuvor auf den Weg nach Palma gemacht haben. Es ist der erste Sonderflug des Tages. Ryanair bringt vor dem zweiten Gruppenspiel der Engländer am Donnerstag in Frankfurt gegen Dänemark (18 Uhr) reihenweise Fans in den Hunsrück. Aus Bristol, Manchester, Birmingham, gleich drei Flüge aus London. Am Donnerstag stehen weitere Sonderflüge an. Bei der Ankunft verteilt eine Dame im Deutschland-Outfit Flyer: Werbung für den Shuttlebus nach Frankfurt, den Bierstand vor dem Terminal. Fünf Euro die Dose. Was das Taxi nach Frankfurt kostet? Oh my God, dann wollen manche doch lieber Bus fahren. Ist aber auch nicht um die Ecke, dieses Frankfurt. Die Fußball-Europameisterschaft macht eben einen ziemlichen Bogen um die Großregion. Anders noch als bei der Weltmeisterschaft 2006, als in Kaiserslautern gespielt wurde und in Bad Bertrich die Schweizer Nationalmannschaft untergebracht war.