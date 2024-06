Nationalmannschaft Völler: Gegen Schottland nicht so viele Konter zulassen

Die zweite Halbzeit gegen Griechenland mache Mut, meinte der frühere Weltklasse-Stürmer: „Die Tore von Kai Havertz und Pascal Groß waren super gemacht. Die Mannschaft hat da richtig gut nach vorne gespielt. Was mich aber am meisten freut, ist das wunderbare Zusammenspiel zwischen Mannschaft und unseren Fans in Deutschland.“ Die Verbindung mit den Fans könne „zu unserer großen Stärke werden“, sagte Völler.