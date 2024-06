Fußball-EM „Vom Märchen in den Alptraum“: Modric-Abschied unter Tränen

Oberkörperfrei und mit einem Italien-Trikot um den Hals hatte Modric nach dem Last-Minute-Gegentreffer in der achten Minute der Nachspielzeit auf dem Rasen gekauert. Erfolglos versuchte der Rekordnationalspieler Kroatiens, seine Emotionen zu verbergen. Schließlich schlurfte er mit Tränen in den Augen in die Fankurve, um sich bei Zehntausenden Anhängern für eine am Ende wohl vergebliche Unterstützung zu bedanken. „Ich finde es unfair, dass wir so ausscheiden, weil wir für unser Volk ab der allerersten Minute gekämpft haben“, sagte Modric nach seinem 178. Länderspiel: „Der Fußballgott ist nicht immer gnädig“.