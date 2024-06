EURO 2024 Von Kaffeeverkäufern und Werbestars: Die Trainer der EM

Deutschland und Belgien können bei dieser EM frühestens im Halbfinale aufeinandertreffen, aber es ist nicht so, dass die beiden Trainer sich noch nie begegnet wären. Nagelsmann und Tedesco absolvierten 2016 zusammen die Ausbildung zum Fußballlehrer. Tedesco schnitt mit einer Note von 1,0 als Jahrgangsbester ab. Beide arbeiteten die meiste Zeit des Lehrgangs zusammen in der Nachwuchsabteilung von 1899 Hoffenheim: Nagelsmann trainierte die U19, Tedesco die U17. Und in Hoffenheim erzählt man sich, dass die Frohnatur Nagelsmann ständig zu hören war, während Tedesco im Leistungszentrum eher still über seinen Unterlagen brütete.