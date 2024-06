EURO 2024 Willi will's gegen Deutschland wissen

Für den Abwehrspieler von RB Leipzig ist das natürlich immer noch ein ganz besonderes Spiel. „Ich bin in Deutschland geboren und spiele in der deutschen Bundesliga viele Jahre, deshalb ist es schon ein spezielles Spiel. Mittlerweile haben wir aber so oft gegeneinander gespielt, dadurch ist es nicht mehr ganz so besonders“, sagte der in Kaiserslautern geborene Orban vor dem Turnierstart dem TV-Sender Sky.