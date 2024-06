Nationalmannschaft Wirtz und Musiala bei einem Verein: „Gemeine Frage“

Nach dem Gewinn von Meisterschaft und DFB-Pokal mit Bayer war zuletzt viel über die Zukunft des offensiven Mittelfeldspielers spekuliert worden, obwohl er noch einen Vertrag bis 2027 in Leverkusen besitzt. „Ich fühle mich wohl in Leverkusen, deswegen bin ich gespannt, was in der Zukunft passiert“, sagte Wirtz.