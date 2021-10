WM-Qualifikation : England setzt sich souverän in Andorra durch

England setzt sich souverän in Andorra durch

Ben Chilwell (M) feiert mit Mannschaftskameraden sein Tor zur 1:0-Führung der Three Lions gegen Andorra. Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa

Andorra la Vella Einen Tag nach dem Brand im Nationalstadion von Andorra hat EM-Finalist England seine Aufgabe gegen das Team des Zwergstaates souverän erledigt. Der Vize-Europameister landete beim 5:0 (2:0) im siebten Spiel der Qualifikation für die WM 2022 in Katar den sechsten Sieg.

Damit ist dem Team von Trainer Gareth Southgate der Sieg in Gruppe I kaum noch zu nehmen. England führt drei Spieltage vor Schluss der Qualifikation mit 19 Punkten klar vor Albanien (15) und Polen (14) die Tabelle an. Die Treffer für England erzielten Ben Chilwell (17.), Bukayo Saka (40.), Tammy Abraham (59.), James Ward-Prowse (79.) und Jack Grealish (86.)

Das Spiel war von einem weiblichen Schiedsrichter-Team geleitet worden, was ein Novum in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft darstellte. Als Schiedsrichterin fungierte die Ukrainerin Kateryna Monzu, die den ersten Treffer erst nach Absprache mit Video-Schiedsrichterin Stephanie Frappart (Frankreich) anerkannte.

Erst am Samstagmorgen hatte die UEFA grünes Licht für die Austragung der Partie gegeben, nachdem die Prüfungen ergeben hätten, dass die Feuerschäden am Stadion bis zum Anpfiff weitgehend behoben werden könnten. Bei dem Brand war die Bühne für die Kameras in Flammen und schwarzen Rauch gehüllt gewesen.